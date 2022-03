ADO zegt contract Eljero Elia en zeven andere spelers op; club wil verder met doelman Hugo Wentges

Jamal Amofa, Gregor Breinburg, Eljero Elia, Ricardo Kishna, Jonathan Mulder, Benjamin Reemst, Youri Schoonderwaldt en Cain Seedorf hebben van ADO te horen gekregen dat hun contract wordt opgezegd. De huidige nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie hoopt na 1 april in ieder geval met Breinburg, Kishna en Reemst nog tot een akkoord te komen. Met Hervé Matthys, Samy Bourard en Kilian Nikiema is ADO nog in gesprek over een eventuele verlenging van de samenwerking.

Volgens de CAO-regelgeving moeten clubs vóór 1 april kenbaar maken welke opties in aflopende spelerscontracten wel en welke niet worden gelicht en welke contracten dus formeel worden opgezegd. Dit betekent in de praktijk niet altijd het einde van de samenwerking. Beide partijen kunnen na 1 april dus in gesprek blijven over een eventuele verlenging.

De optie in het contract van Michael Mulder is gelicht waardoor het aflopende contract van de 21-jarige verdediger wordt verlengd en de Haagse club heeft met de talentvolle doelman Hugo Wentges een akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. Wentges gaf na de wedstrijd tegen FC Dordrecht aan dat hij voorlopig de eerste doelman van ADO is.

