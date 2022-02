Afscheidstournee van Mark van Engelen begint met ‘grootste stunt in tien jaar’: ‘Geweldig om te zien’

Waar is ADO-icoon Robert Zwinkels nu talentvol­le Hugo Wentges is benoemd tot tweede doelman?

Hugo Wentges is de nieuwe tweede keeper van ADO Den Haag. Dat werd deze week tijdens en rondom de belangrijke uitwedstrijd tegen Excelsior duidelijk. En zijn vervanging van Luuk Koopmans zal niet eenmalig zijn, want routinier Robert Zwinkels, die al zeventien seizoenen onafgebroken bij ADO onder contract staat, is inmiddels op een zijspoor beland.

27 januari