Afzwaaiende Jasper Kick overleefde motorongeluk: ‘Je wordt ander mens als je de dood in de ogen hebt gekeken’

Hijs verslaat rivaal en rekent in bekerfina­le af met het verleden: ‘Wij wilden die prijs het aller­liefst hebben’

Hijs Hokij heeft zondagmiddag keihard afgerekend met de verloren finales uit het verleden. En uitgerekend de man die de vorige keer de Haagse ijshockeyers in diepe rouw dompelde, was nu de grote held. In een bekerfinale, die weinig van de vooraf voorspelde veldslag weg had, gaf Jeffrey Melissant (31) Flyers Heerenveen met twee goals het nakijken: 3-2. ,,Dit was een wedstrijd waarin het erom ging wie deze beker het allerliefste wilde hebben. En dat waren wij.”

28 februari