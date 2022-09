Al had ADO tegen Willem II nog uren doorgespeeld, de ploeg had niet gescoord: ‘Je wordt er moedeloos van’

Gemengde gevoelens na NK beachkorf­bal: ‘Slaat nergens op als IJsselvo­gels 7 kampioen wordt’

Beachkorfbal staat op een kruispunt. Wordt het professioneler of blijft de opzet zoals bij het NK in Scheveningen van zondag? Dat toernooi is namelijk vooral het domein van de recreatieve korfballer en niet van de topspelers, die dan ook schitterden in afwezigheid. ,,Ik zou mijn spelers hier niet zo snel naartoe sturen.”

