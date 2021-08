Al in 1996 voelde Lex Immers zich op Houtrust bij Scheveningen thuis: ‘Hij noemde meteen de namen’

Iedereen liet haar links liggen, maar Hogerwerf pakt zilver in laatste race: ‘Spookte wel door mijn hoofd’

11 augustus In haar laatste race kwam toch nog dat zo gekoesterde olympisch eremetaal. Roeister Ellen Hogerwerf (32) van het Delftse Proteus behaalde in de vier zonder stuurvrouw een zilveren medaille. Onder verre van ideale omstandigheden, waarin de Nederlandse ploeg als paria’s werden behandeld en gemeden. ,,Als dit mijn eerste Spelen zouden zijn geweest, was het denk ik stressvoller geweest.”