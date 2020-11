Alberto mist het stadion: ‘Mijn vogel pleurt van z’n stok als ik ADO op tv volg’

Door Marijn Abbenhuijs



Alberto van der Spiegel (65) omschrijft het gemis van zijn wekelijkse stadionbezoek treffend. ,,Het is alsof je vriendin tegen je zegt dat je nog steeds haar beste vriend bent, maar dat ze wel weggaat’', zegt de supporter van ADO Den Haag. Normaal gesproken is hij er wekelijks bij, zowel thuis als uit.



,,Die uitwedstrijden zijn een dagje uit. Met een groepje jongens op pad, ‘s avonds een hapje eten. Dat is elke keer weer een schoolreisje. Bij de thuiswedstrijden loop ik altijd rond in het stadion en zie ik soms mensen die ik tien jaar niet meer ben tegengekomen. Dat we nu niet naar het stadion kunnen, is een gemis.’'