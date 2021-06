Alle ogen bij ADO Den Haag op beker gericht: ‘Als ik ernaar kijk, dan word ik hebberig’

Nadine Noordam wil bij ADO Den Haag afscheid nemen met de KNVB Beker: ‘Het is nu of nooit’

3 juni Binnenkomen met een beker en vertrekken met de tweede. Dat is komende zaterdag de missie van Nadine Noordam, die ADO Den Haag Vrouwen voor Ajax verruilt. Het is voor haar een mogelijkheid om een situatie van vijf jaar geleden recht te zetten. ,,Of deze bekerfinale een revanche is? Het is zeker een motivatie.”