Alleen topnotering telt in Dubai voor golfer Van Driel

Voor de Leidschendamse golfprofessional is het ook de laatste kans om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Europese Tour van 2019, de hoogste golfdivisie van Europa, waar ook Joost Luiten op uitkomt. Geen eenvoudige klus, want Van Driel moet in de woestijn bij de eerste twee eindigen om die stap te maken.

Dankzij winst in Oostenrijk eind juli, zijn eerste zege op de Challenge Tour in drie jaar, kwam Darius van Driel met stip de top-45 van de order of merit binnen. Een plek die goed is voor een startbewijs voor het met 450.000 euro gedoteerde slottoernooi in Dubai deze week. Zelfs een plek in de top-15, wat rechtstreekse promotie naar de Europese Tour betekent, was op dat moment in zicht.