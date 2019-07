Alles wat je wilde weten over het jarige SVV Scheveningen

Vrouwen staan centraal in Ronde van Honselers­dijk

13:57 De 55ste editie van de Ronde van Honselersdijk beleeft morgenmiddag (4 juli) een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de organisatie van dit wielercriterium een race voor vrouwen ingepland. Voor een wedstrijd voor elitemannen, traditioneel het paradepaardje in Honselersdijk, is morgen geen plek meer.