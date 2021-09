Als ADO twee keer wint is de kans op de periodetitel reëel: ‘Prachtig dat het bij de fans leeft’

Een week later staat de reis naar MVV op het programma. Het tweeluik zorgt in de Haagse gelederen voor een stijgende ‘periodetitelkoorts’. Hoe kijkt trainer Ruud Brood hier tegenaan? ,,Het is natuurlijk prachtig om te merken dat het zo bij de supporters leeft", zegt hij. ,, Ook ons als staf en selectie geeft het een goed gevoel dat we in deze positie verkeren. Alleen heeft het voor ons geen zin om ‘over wedstrijden heen te kijken’. Voor ons geldt: één stap tegelijkertijd.”