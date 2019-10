‘Als je het trainersvak goed wilt uitoefenen, ben je er 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig’

Het regent doelpunten op De Kastelen­ring

10:08 Drieëntwintig doelpunten in twee thuiswedstrijden. Toeschouwers op de Kastelenring zijn de afgelopen weken op hun wenken bediend, zeker gezien het feit dat RKAVV de doelpuntenfestijnen in Leidschendam beide winnend afsloot. ,,Nu kunnen we weer naar het linkerrijtje kijken.''