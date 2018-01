'Als Kramer van gedachten verandert, is hij welkom bij ADO'

ADO Den Haag is niet van plan om Nasser El Khayati deze winter te laten gaan. Ook niet als er drie miljoen euro voor de sterspeler wordt geboden. ,,Dat betalen ze dan ook in de zomer wel’’, zegt manager voetbalzaken Jeffrey van As, die de deur voor Michiel Kramer op een kier houdt.

Door Wietse Dijkstra

Nasser El Khayati © ANP Pro Shots In het Turkse Belek kan ADO ontspannen toewerken naar de tweede competitiehelft. De nummer zeven van de eredivisie hoeft niet op zoek naar nieuwe spelers zolang er niemand vertrekt. En op dat laatste zit de Haagse clubs niet te wachten. Een rustig weekje dus voor manager voetbalzaken Jeffrey van As. Of bedriegt de schijn?



Van As: De telefoon gaat wel heel de dag. Als je 2-2 speelt tegen Besiktas, dan wil je niet weten wie er allemaal belt. Clubs, makelaars, tussenpersonen. Wildvreemde mensen die zeggen ‘ik wil die, die en die hebben.’ Dan zeg ik ‘zet het maar op de mail’. Die mailtjes komen alleen niet. In dit soort landen werken veel makelaars voor clubs. Ze schrikken als je zegt dat je niemand kwijt wil. El Khayati heeft nog een contract van 2,5 jaar. Dan moet je echt met heel veel geld komen, zodat we iets hebben om over na te denken.’’



Stel, er komt op 30 januari een club die twee miljoen neerlegt voor El Khayati. Wat doe je dan?



,,Ik denk niet dat we hem dan laten gaan.’’

En voor drie miljoen?



,,Dat betalen ze dan ook in de zomer wel. Je gaat mij niet vertellen dat als El Khayati nu hot is, dat dan in mei niemand meer interesse heeft. Hij wil goed presteren bij ADO zodat hij hopelijk in beeld komt voor het Marokkaanse elftal. Hij weet dat bij ons veel op hem afgestemd is. Zeker met Immers en Bakker in zijn rug. Je moet nog maar zien dat ze dat voor jou doen als je naar een andere club gaat. Ik hoop dat hij weggaat als hij iets gepresteerd heeft bij ADO waarvan de mensen over tien jaar nog steeds zeggen ‘weet je nog, dat seizoen?’’’

DEN HAAG , 08-02-2017 , voetbal Eredivisie , Persconferentie Manager Voetbalzaken ADO Den Haag Jeffrey van As © Pro Shots Uit het onlangs verschenen jaarverslag blijkt dat ADO een miljoenenverlies lijdt. Ben je dan niet gedwongen om spelers te verkopen?



,,Nee. Er is niet tegen mij gezegd ‘je moet verkopen anders komen we zoveel tekort aan het einde van het seizoen.’ We hebben van de zomer goed verkocht. Met dat geld hebben we nog niets gedaan. Iedereen zegt nu dat ADO niet in zee gaat met Michiel Kramer, omdat we geen geld hebben. Maar wij willen hem voor anderhalf jaar vastleggen en Michiel wil een half jaar. Dat is zijn goed recht, maar wij doen dat niet. Daar geven we geen geld aan uit. We willen spelers van onszelf hebben. We hebben geld om spelers te halen, maar we zijn er wel zuinig mee.’’



Blijft Kramer in beeld zolang hij geen club heeft?



,,Ik heb al eerder gezegd dat hij een speler is die bij deze groep zou passen. Iedereen kent hem bij de club. Als hij van gedachten verandert, is hij welkom. Maar hij weet ook dat we zeer tevreden zijn over Bjørn Johnsen. Niemand heeft bij ons de garantie dat hij speelt.’’

Ben je verder nog met spelers bezig?

,,De noodzaak is er niet om spelers toe te voegen vinden wij. We houden wel onze oren en ogen open als er iets voorbij komt dat bij ons past. En de noodzaak is er ook niet om te verkopen. Er zijn op dit moment alleen geruchten. Er is niet één club die officieel een bod op welke speler dan ook heeft neergelegd. Niet één.’’

Hoe groot is de kans dat Tyronne Ebuehi vertrekt?

Tyronne Ebuehi © Pro shots ,,We willen nog steeds graag dat hij bij ons blijft en bij gaat tekenen.''



Ebuehi heeft gezegd dat hij niet tevreden is over het contractvoorstel.



,,We zijn al vanaf augustus met hem bezig. Ik had het gevoel dat het de goede kant op ging. Er ligt een prima aanbieding, maar als zij daar niet tevreden over zijn, dan moeten ze op papier zetten hoe ze het wel zien. Ik heb nog geen tegenvoorstel gezien.’’



Wat vind je van zijn uitspraken?



,,Het valt wel een beetje tegen als je dat leest. Ik snap ook wel dat er rond hem veel gebeurd is. Anderhalf jaar geleden werd er nog voor veel geld een Argentijn gehaald die op zijn positie ging spelen. De sportieve waardering heeft hij pas gevoeld vanaf de komst van Fons Groenendijk. Ik denk nog steeds wel dat hij blijft. Ik lees ook dat grote clubs als Benfica, Olympiakos, Norwich en Anderlecht hem volgen. Je ziet aan hem dat hij daarmee rondloopt. Voor zaakwaarnemer is het ook lastig. Wat adviseer je nou? Hij heeft ADO nodig om met Nigeria naar het WK te gaan. Ik denk dat het voor hem verstandig is om bij ons te blijven. Ik hoop dat we hem ooit gaan verkopen en dat ie naar het WK gaat en goed speelt. Of nu verkopen aan een grote club en hem nog even bij ons laten, zou ook nog een optie kunnen zijn.’’

Hoe staat het met de andere spelers met een aflopend contract?

,,Aaron Meijers kan voor drie jaar bijtekenen, Tom Beugelsdijk voor twee jaar. Dat zijn dure jongens. Ze hebben een aanbieding volgens de nieuwe ADO-normen gekregen. Dat is nog steeds een prima salaris, maar wel iets minder. Daar zijn over aan het nadenken. Met Robert Zwinkels zijn we heel dichtbij een akkoord. Maar omdat hij al zo lang bij de club zit, is dat juridisch gezien een iets lastiger verhaal. Met hem praten we over een contract voor onbepaalde tijd. We willen Robert langer behouden voor de club, daar gaan we wel uitkomen.’’

En de rest heeft nog geen aanbieding?

,,Wat Eduard Duplan betreft gaan we laten bepalen of we met hem doorgaan. Dat geldt ook voor Tim Coremans en Trevor David.’’

Had je verwacht dat ADO nu zevende zou staan?

,,Nee. Als je van tevoren zegt dat je tussen de negende en twaalfde wil spelen, hoop je dat je negende staat. Alleen ik had wel een heel goed gevoel toen de selectie op 31 augustus echt rond was.’’

Moet ADO zijn doelstelling al aanpassen?

,,Dat is niet reëel. Er staat ook een aantal ploegen onder ons die veel meer budget hebben. Clubs als FC Twente en FC Groningen bijvoorbeeld. Daar liggen wij financieel op achter. Maar qua team denk ik dat we ons met hen kunnen meten. Dat hebben we bewezen. Nu is de vraag of we dat kunnen doorzetten, want vanaf nu houdt iedereen rekening met ons. Als je in maart nog steeds zevende staat, mag je gaan zeggen dat je de doelstelling moet veranderen. Maar niet nu. We krijgen straks VVV-thuis, Feyenoord-uit, Heracles-thuis, Vitesse-thuis en Groningen-uit. Dat is gewoon een lastig programma.’’

Maar het vertrouwen bij ADO is groot.