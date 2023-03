Alyssa Tirtosentono gaat met DKC voor landstitel: ‘Voor de D-side én mijn vader die er niet meer is’

Gijs (76) kwam bij de CPC als allerlaat­ste over de streep: ‘Ik dacht: opletten, een klein tandje erbij!’

Over de eindstreep komen onder de rook van vuurwerk en op de klanken van ‘You’ll never walk alone’ van Lee Towers. De laatste finisher van de CPC Loop zijn, dat is niet zomaar wat. En sinds de 47ste editie kan de 76-jarige Gijs Le Poole erover meepraten.