Amar Catic hoeft niks te weten van de Palingsound uit Volendam: ‘Bosnische volksmuziek raakt me’

Nu ADO Den Haag inmiddels toch in Amerikaanse handen is, blijkt een vaste uitdrukking uit het american football ineens niet meer zo vergezocht: On any given Sunday everything can happen. En al helemaal als dat op vrijdagavond is. Om nog maar te zwijgen van wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Waarin de meest onvoorstelbare zaken toch ineens bewaarheid kunnen worden. Vooral als in de slotfase de wet van de remmende voorsprong en de wet van de stimulerende achterstand een woordje gaan meespreken.