Amateurs van Lokomotief laten topclub zweten: ‘Nu hoeven we voor de return ook geen vrij te vragen’

Lokomotief Rijswijk heeft in de kwartfinale van de Basketball Cup lang van een stunt tegen topclub Landstede Hammers mogen dromen. Pas in het laatste kwart trokken de Zwollenaren het duel (75-84) naar zich toe, waardoor er geen terugwedstrijd in Overijssel aan te pas komt. ,,Nu hoeven we ook niet massaal vrij te vragen.”

,,Kijk, zij zijn full-time profs en trainen twee keer per dag. Wij zijn een vriendenteam en trainen twee keer per week. Dat is wel een verschilletje”, zegt guard Martijn van Noordenne (30) na de verloren bekerwedstrijd tegen de eredivisionist, die met al haar (internationale) topspelers naar Rijswijk was afgereisd.

,,Er stond bij ons geen druk op en er werd niks van ons verwacht. We hadden onszelf met een videosessie over Landstede goed voorbereid om zo de kansen op een resultaat te vergroten.” Het team van Pieter Mourik kon dan ook lange tijd goed meekomen met de bezoekers en nam meerdere keren brutaal de leiding. Pas in de slotminuten maakte Landstede het verschil.

Discussiëren

De kwartfinales van de Basketball Cup worden over twee wedstrijden gespeeld, maar als een eredivisieteam tegen een amateurvereniging loot, wordt de terugwedstrijd alleen afgewerkt bij een stunt van de amateurs. ,,Ja, je kunt er aardig over discussiëren”, vertelt Van Noordenne, tegen Landstede goed voor negen punten. ,,Het wordt ons zo wel erg lastig gemaakt, want de kans is groot dat je bij een eventuele stunt in Zwolle alsnog ruim had verloren.”

Tot een verrassing kwam het zaterdagavond in De Altis in Rijswijk niet en dus blijft Lokomotief de busreis naar Overijssel bespaard. ,,We hebben de club nog maar eens op de kaart gezet en we hebben Zwolle laten zweten. Voor de return maandagavond hadden we massaal vrij van ons werk moeten vragen, dus volgens mij heeft iedereen er ook wel vrede mee, zo. We gaan op de training dan maar de highlights terugkijken, die zijn er genoeg.”

