Amerikaans Pacific Media Group toont interesse in overname ADO Den Haag

Dat bedrag is overigens vrij fors. Wie nu wil instappen in ADO Den Haag moet richting de tien miljoen euro meebrengen. Het aankoopbedrag om de huidige hekkensluiter van de eredivisie over te nemen ligt boven de vijf miljoen euro. Daarnaast moet de huidige achtergestelde lening die UVS in de club heeft zitten worden overgenomen. Die bedraagt 1,7 miljoen euro. Daarnaast heeft de Chinese eigenaar nog een liquiditeitsgarantie van 2 miljoen euro afgegeven, waaraan nog niet is voldaan. Dat geld heeft ADO acuut nodig.