Amsterdammers Oosterveld en Van Musscher met Hijs in de finale

Hijs is een hecht team met veel Hagenaars, enkele Rotterdammers, Dordtenaren, Brabanders en buitenlanders. Er komen ook een paar spelers uit '020', zoals de hoofdstad soms wordt genoemd. ,,Ik heb nooit iets negatiefs ervaren, omdat ik uit Amsterdam kom'', vertelt Joey Oosterveld, bezig aan zijn tweede seizoen in De Uithof. ,,Natuurlijk worden er in de kleedkamer grappen gemaakt als Ajax slecht heeft gespeeld, maar dat geinen gebeurt over en weer en is juist leuk.'' Ook Donny van Musscher, die afgelopen zomer overkwam van Amsterdam Tigers, ondervindt geen last van zijn geboortegrond. ,,Bij de supporters speelt het ook niet. 'Er zijn maar weinig Amsterdammers die ik mag, maar jou mag ik echt', zei iemand toen ik laatst een keer in de kantine kwam. Dat is toch leuk om te horen?''

Combinaties

Met de dubbel al in handen en vier overwinningen dit seizoen op Heerenveen Flyers, is Hijs favoriet voor de finale van de BeNe League, die vanavond start. Bovendien wordt zo nodig de beslissende wedstrijd in de best-of-fiveserie in De Uithof gespeeld.

Nieuwe serie

,,Tegen Heerenveen is het nooit kat in het bakkie'', aldus Oosterveld. ,,We hebben er hard voor moeten knokken. Het moet voor Heerenveen een klap zijn geweest om de beker en het Nederlands kampioenschap van ons te verliezen, maar nu begint een nieuwe serie. Het maakt mij niet uit of we die in drie of vijf wedstrijden winnen, als wij de serie maar winnen.''



Waar Oosterveld nog voorzichtig is over de uitkomst, is Van Musscher iets meer uitgesproken. ,,We gaan ze niet onderschatten en geven 110 procent. Met een volle Uithof en bussen vol supporters die meegaan naar Heerenveen, hopen we het in drie wedstrijden af te maken'', zegt hij met enige Haagse dan wel Amsterdamse bluf.