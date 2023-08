Anke (38) had jarenlang moeite met de druk, tot de geboorte van haar dochters: ‘Het is maar een spel’

Spelers op de weegschaal en extra videoanaly­ses: DSO werkt professio­neel toe naar de vierde divisie

DSO komt na het kampioenschap in de eerste klasse voor het eerst in de clubgeschiedenis in de vierde divisie uit. De Zoetermeerders willen slagen op dat niveau en pakken de voorbereiding op het komende seizoen professioneler aan dan ooit. Van spelers op de weegschaal en werken met videoanalyses.