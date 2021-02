Arantxa Rus leeft als een monnik voor Australian Open: ‘We zien eigenlijk alleen het hotel en de tennisbaan’

Het had een aantal jaar geleden zomaar gekund dat Arantxa Rus (30) op een achterafbaantje bezig zou zijn aan een challengertoernooi, of de kwalificaties voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Tegenwoordig is die plaatsing al lang en breed een feit. De linkshandige speelster uit Monster staat stevig in de top 100, wint toernooien en wil zelfs meer dan de 74ste plaats op de mondiale ranking. Want 2021, dat moet hét jaar worden waarin ze de top van de tenniswereld bestormt. ,,Ik wil de top 50 in dit jaar. En het liefst voor juli, want daarmee plaats ik me dan ook voor de Olympische Spelen”, zegt Rus.