Arantxa Rus verzacht leed van uitschakeling op Wimbledon met eindzege in Den Haag

Arantxa Rus heeft het leed van haar uitschakeling op Wimbledon verzacht met de winst op de ITF World Tennis Tour The Hague. De 28-jarige Westlandse won gisteren op tennispark De Rhijenhof de finale in het damesenkelspel ten koste van de Russische Valentyna Ivakhnenko.

Arantxa Rus deed afgelopen week mee aan het toernooi omdat ze niet door de kwalificatie van Wimbledon heen kwam. En de nummer 2 van Nederland had het in dat toernooi lastiger dan verwacht. In de kwart- en halve finale kreeg ze pittige driesetters te verwerken. Gisteren, op de finaledag, was het voor haar gemakkelijker.

,,Het ging beter, al was het alsnog een zware wedstrijd'', vertelde Rus na afloop van haar gewonnen finale (6-2, 6-2). ,,De eindstand ziet er makkelijker uit dan dat het was. Ik speelde wel goed en agressief, op de belangrijke punten bleef ik gaan.

,,Het toernooi in het algemeen was inderdaad moeilijker dan verwacht, want het zijn allemaal meiden die je van tevoren eigenlijk niet kent. Je weet niet hoe ze spelen, zo ook zaterdag bij de halve finale. Dat was een moeilijke wedstrijd, dus ik ben blij dat ik daar een derde set uit heb kunnen halen.''

Quote Nu ga ik met meer vertrouwen richting het WTA-toer­nooi van deze week Arantxa Rus

Goed gevoel

Onder toeziend oog van haar familie en vrienden zegevierde Rus gisteren wel zonder problemen. ,,Ik ben heel blij dat ik in eigen land heb kunnen winnen, dus nu ga ik met meer vertrouwen richting het WTA-toernooi van deze week (Swedish Open, red.). Ik ken heel veel mensen hier op de club, mijn ouders en familie kwamen elke dag kijken, dus dat gaf een goed gevoel. Dit zijn wel de mooiere weken, ja.''

Met perfecte weersomstandigheden werd de finaledag gisteren door de mannen afgetrapt. Ryan Nijboer nam het in de mannenfinale op tegen de Argentijn Matias Zukas. De 19-jarige Nederlander begon moeizaam en kwam maar niet in de wedstrijd. De eerste set ging met 6-4 naar de Argentijn en ook daarna kwam Nijboer er niet doorheen. De tweede set eindigde daardoor met 6-3 voor de verrassende winnaar Zukas.

Toernooidirecteur Mark-Paul Burgersdijk is zeer te spreken over de afgelopen week. Met zijn tennisschool Burgersdijk Tennis heeft hij de organisatie van ITF World Tennis Tour The Hague op zich genomen. ,,Dit is een ongelooflijk gaaf toernooi om te organiseren'', laat hij weten. ,,De deelnemers komen uit alle werelddelen, van Australië tot Amerika, ze zijn er allemaal. Ik ben trots dat ik dan van zo'n toernooi directeur mag zijn.''

Quote De finale is een geweldig affiche tijdens een mooie week geweest Mark-Paul Burgersdijk

Naamsverandering

Het evenement in Den Haag heeft ook een naamsverandering ondergaan. Onder het merk ITF World Tennis Tour The Hague hoopte de organisatie Den Haag beter te profileren en hogere ogen te gooien bij zowel de deelnemers als het publiek. En dat is gelukt. Het prijzengeld van de vrouwen is omhooggegaan van 15.000 naar 25.000 euro, wat tevens betekent dat er punten voor de WTA-ranking, de hoogste afdeling van het vrouwentennis wereldwijd, te verdienen zijn.