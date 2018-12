As laten uitstrooien op speciaal ADO-veld

Van de wieg tot het graf

De mogelijkheid om ADO-supporters een uitvaart te geven die aan de club kan worden gekoppeld, is volgens Karin Trommelen, Teamcoach Zorg en Bedrijfsbureau van Yarden, een logische. ,,Supporter van ADO Den Haag ben je van de wieg tot het graf", geeft ze, via het bericht dat het bedrijf en ADO Den Haag over de samenwerking communiceerden, aan. ,,Voor fans en supporters is de club onderdeel van het leven, dus waarom zou dit niet te zien mogen zijn bij de uitvaart?”



De komst van het bijzondere verstrooiveld en de ADO Den Haag-rouwkamer komt voort uit een overeenkomst die de twee partijen gisteren tekenden. De samenwerking bindt de Haagse club voor de rest van het seizoen aan Yarden.



Het nieuws kwam op de sterfdag van ADO Den Haag-icoon Aad Mansveld. De club stond gisteren even stil bij het feit dat hun grootste legende 27 jaar geleden op 47-jarige leeftijd overleed.



