Atlete Zoë Sedney (19) op weg naar Tokio: ‘Ik ga niks meer veranderen’

Sedney behoort op basis van haar prestaties tot de mondiale top 32, al voldeed ze niet aan de olympische limiet van 12,84 seconden. ,,28 andere atletes wel. Het was dus erg spannend voor mij. Ik stond uiteindelijk precies op de 32ste plaats. Vooraf wist ik al dat het lopen van de limiet op de 100 meter horden erg lastig zou worden”, vertelt ze. ,,Ik prijs mij al erg gelukkig met mijn toptijd van 12,94 seconden tijdens het EK voor landenteams van half juni in Roemenië. Een aanscherping van 0,3 seconden in dit outdoorseizoen is netjes.” De benjamin onder de Nederlandse olympische atletiekafvaardiging schrijft dat vooral toe aan scherp trainen en pieken op het juiste moment.

EK

Voordat ze naar Tokio afreist, doet ze eerst nog mee aan het EK voor atleten tot en met 23 jaar. Dat vindt van vandaag in Tallinn (Estland) plaats. ,,Mijn doel is een podiumplek op de horden. Op basis van mijn tijden in dit deelnemersveld moet dat haalbaar zijn. Ik sta als derde geplaatst.” De series staan voor morgen gepland.

Na het EK gaat het vizier op de Spelen. ,,Specifieke verwachtingen heb ik niet. Ik heb geen speciale doelen of prestaties in Tokio voor ogen. In aanloop naar de Spelen ga ik ook geen andere dingen meer doen in mijn trainingen, ook al was ik pas zo laat zeker van een startbewijs.”

