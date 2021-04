Au, au, Den Haag! ADO fysiek afgetakeld en mentaal opgebrand: ‘Kan niet dat we zó veel spelers missen’

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood was na weer een thuisnederlaag kritisch op zijn spelers. Want hoewel hij op meerdere posities moest puzzelen vanwege de waslijst aan blessures, viel het hem tegen dat zijn elftal in mentaal opzicht veel te weinig bracht tegen FC Utrecht. ,,Het mentale aspect, dat gaat niet goed”, zei hij. ,,We kunnen dingen wel trainen en bespreken, maar het gaat erom dat je het ook doet. Ik verwacht van sommige spelers dat ze het elftal bij de hand nemen en dat is niet gebeurd.”