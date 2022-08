Baanwielrenster Daniek (19) niet te spreken over gevaarlijke baan op EK: ‘Leek wel een IKEA-pakket’

Daniek Hengeveld (19) uit Nootdorp eindigde vrijdag met het Nederlandse team bij de ploegenachtervolging tijdens het EK baanwielrennen in München op de vijfde plek. Ook Mylène de Zoete uit Naaldwijk was onderdeel van het team. Over de wielerbaan in Duitsland is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gezegd.

Daniek, je bent geen fan van de baan daar in München, hè?

Daniek Hengeveld: ,,Het lijkt echt zo’n IKEA-pakket dat je met de nodige instructies thuis in elkaar kan zetten. Het is ook nog eens oppassen geblazen, omdat de baan maar 200 meter was. Normaal gesproken zijn de banen 250 meter. Je moest vooral meer moeite doen om de bochten goed te nemen en de juiste lijn te houden.”

Olympisch kampioen Harrie Lavreysen vond de baan ronduit gevaarlijk. Hoe kijk jij daar naar?

,,Ik snap zijn kritiek wel, want al bij aankomst in deze concertzaal zag ik al dat de ondergrond hobbelig was. De sprinters hadden overigens meer last van deze baan dan de deelnemers aan de duuronderdelen, zoals ik. Zij halen doorgaans een hogere topsnelheid. Bij valpartijen kun je zeker brandwonden oplopen. Gelukkig ging niemand bij ons onderdeel onderuit.”

Waren jullie vooraf op de hoogte van de baanomstandigheden?

,,We wisten dat deze baan maar 200 meter lang was, daarom hadden we vooraf in Amsterdam getraind. Daar is de wielerbaan ook erg kort. Dat heeft zeker geholpen.”

Je bent met de ploeg buiten het podium geëindigd. Ben je tevreden met de vijfde plek?

,,Ik kan er wel mee leven, want we hebben een erg jong team. Zelfs Mylène de Zoete uit Naaldwijk is nog maar 23 jaar, terwijl zij al heel ervaren is.”

Is jouw toernooi nu klaar?

,,Zaterdag rijd ik nog de individuele achtervolging. Ik heb er, ondanks deze lastige baan, best zin in. Iedereen moet daarmee dealen. Niet elke baan is zo snel en fijn om over heen te rijden als in Grenchen (Zwitserland, red.). Tijdens het EK daar werd ik zevende op de individuele achtervolging.”

