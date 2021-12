Badmintonner Dicky (43) is nog altijd onverslaanbaar: ‘Midlifecrisis? Old soldiers never die’

Nienke Brinkman: Van modale hockeyster naar serieuze kandidaat voor deelname Olympische Spelen

Jarenlang stond Nienke Brinkman op het hockeyveld in de eerste- en overgangsklasse, totdat ze haar stick tweeënhalf jaar geleden inruilde voor een paar hardloopschoenen. Afgelopen zondag kwam de ultieme bekroning op haar overstap. Brinkman liep de marathon van Valencia in een tijd van 2.26.34, waarmee ze ruimschoots aan de limiet van het WK Atletiek van 2022 in Eugene voldoet. ,,Deelname aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is echt een droom.”

9 december