Bakker laat mogelijk verstek gaan

De 23-jarige middenvelder, die in de eerste twee eredivisiewedstrijden van dit seizoen in de basisopstelling stond, werd tijdens de partijspelen op de training vervangen door de linksbenige John Goossens, die zijn officiële basisdebuut kan maken voor de Hagenaars. De voormalig speler van onder meer Feyenoord en Ajax kwam dit seizoen al wel tot twee invalbeurten in de eredivisie.

Erik Falkenburg meldde zich wel weer bij de groepstraining van ADO. De gelegenheidsspits brak anderhalve week geleden in het duel met FC Emmen (1-2 verlies) zijn neus en was niet inzetbaar tegen Heracles Almelo (4-2 nederlaag). Na een aantal aangepaste trainingen testte de van origine middenvelder gisteren het hem aangemeten masker op het trainingsveld, waar hij tijdens de partijvormen de rol van aanvalsleider afwisselde met Melvyn Lorenzen. De Duitse Oegandees nam afgelopen zaterdag tegen Heracles de honneurs waar in de aanval.