Barkrukken langs de lijn en een spits van 47, Koning Voetbal is eindelijk terug: ‘Ontiegelijk blij mee’

Knotsgekke primeur: ook tweede tafelten­nis­team naar de eredivisie, met 13-jarige Ivan als blikvanger

De tafeltennissers van Taverzo uit Zoetermeer schrijven komend weekend geschiedenis. Voor het eerst in de historie van het Nederlandse tafeltennis is een club met twee teams in de eredivisie vertegenwoordigd. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, speelt het tweede team van Taverzo zaterdag ook nog eens met vader en zoon Jonah (50) en Ivan Kahn (13) tegen Taverzo 1.

27 januari