Bas (22) uit Nootdorp speelt tegen zijn crickethelden: ‘Spelers die ik normaal alleen op televisie zie’

Spelers ADO vol ongeloof over mislopen promotie: ‘Ik kan het niet bevatten, dit is zo verschrik­ke­lijk’

Ongeloof, teleurstelling en frustratie. Een avond die zo mooi had moeten worden voor ADO Den Haag, eindigde in een ramp. De Haagse ploeg gaf een zeker lijkende eredivisieplek weg. Op de vraag hoe dit kon gebeuren, had geen enkele speler een antwoord.

29 mei