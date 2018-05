Bas Drost: Ongekend wat we met deze groep presteren

,,Dat we een unieke prestatie kunnen neerzetten, daar hamert onze trainer Wim de Jong ook vaak op", zegt Bas Drost, die met Die Haghe voor het tweede opeenvolgende seizoen kampioen kan worden. ,,Ik merk ook dat de mensen binnen de club met trots rondlopen. Dat is toch mooi? Het is ongekend wat we met deze groep presteren. Als je mij aan het begin van het seizoen had gezegd dat we bij de eerste acht zouden eindigen dan had ik dat zeker niet vreemd gevonden."

Quote Het is ongekend wat we met deze groep presteren Bas Drost Die Haghe zag de laatste weken een ruime voorsprong op de concurrentie steeds verder slinken. ,,We spelen vooral op kracht en dat laat zich na een lang seizoen voelen", zoekt Drost naar een oorzaak van de mindere prestaties.

Tien minuten na afloop van het in 1-1 geëindigde duel met RCL afgelopen zaterdag, slaakten ze bij Die Haghe toch nog een zucht van opluchting toen bleek dat concurrent UVS tegen DoCos ook had gelijkgespeeld. ,,Daardoor bleef het verschil met Valken'68 en UVS vier punten. We hebben het in eigen hand."