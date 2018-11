Bas Steffens wordt de nieuwe trainer van HBS

Voor Steffens wordt HBS zijn vierde club als hoofdtrainer. Hij werkte eerder voor GDA en RKAVV en is hij momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Forum Sport. ,,HBS is een mooie, toonaangevende club om als trainer te werken. Ik ben er zeker trots op dat de club mij heeft benaderd”, geeft Steffens zelf aan.

Drie seizoenen geleden was hij ook al met HBS in gesprek. Toen koos hij voor Forum Sport en werd Marcel Koning gepresenteerd als opvolger van Andre Wetzel. ,,Het streelt mij dat de club mij is blijven volgen”, vervolgt de trainer. Uiteraard hoopt hij dat HBS zich dit seizoen handhaaft in de derde divisie. ,,Mocht het anders lopen, dan ligt er een grote uitdaging om weer zo snel mogelijk op dit niveau terug te keren.” Wie Steffens gaat opvolgen bij Forum Sport is nog onbekend.