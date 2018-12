Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen zijn kritisch op zichzelf na turbulent jaar

Tussen de kerstdagen ('die hadden we wel lekker eventjes vrij') en oud en nieuw is het tijd om terug te blikken op 2018. Dat levert een dubbel gevoel op bij Brouwer en Meeuwsen, de nummer twee van de wereldranglijst. Het jaar begon prima voor het Haagse team met de DELA Beach Open in de Sportcampus in eigen stad. Daar veroverden ze het brons. In maart werd het goud gepakt op de World Tour in Qatar en later in Aalsmeer. In mei greep het duo wederom goud op de sterk bezette World Tour in Huntington Beach (USA).