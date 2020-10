Begrip bij Quick en Scheveningen, maar wat met KNVB-bekertoernooi? ‘Dat gaat dus niet gebeuren’

,,Medisch gezien lijkt het me duidelijk, maar ook uit sportief oogpunt is dit de beste oplossing”, zegt Paul van der Zwaan. Hij is trainer van zondag-derdedivisionist Quick. ,,Je krijgt zo’n enorme scheefgroei als iedere speelronde de helft van het aantal wedstrijden niet gespeeld kan worden, dat dit besluit niet onlogisch is. Hoewel elk besluit dat de regering of de KNVB neemt, als niet goed wordt gezien. We hebben in Nederland overal commentaar op, terwijl we het zelf naar deze maatregelen gemaakt hebben.”