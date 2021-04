Begrip bij WHC/Hercules voor tussentijds vertrek van Furth naar Aalsmeer: ‘Talent is zijn eigendom’

Dinsdag D-day in Delft nu Fortuna het plots laat afweten: ‘We hebben een ploeg die in de finale hoort’

12 april Voor Fortuna is het morgen D-day. Na de 16-14 nederlaag tegen KZ moeten de rood-witten het beslissende duel in winnen om de finale van de Korfbal League in Ahoy te bereiken. De spanning stijgt, omdat de Delftse ploeg in de play-offs kwetsbaar blijkt. ,,Ik denk dat het met verwachtingen te maken heeft.”