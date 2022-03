Bekende Haagse voetbaltrainer Melbi Raboen op 74-jarige leeftijd overleden

ADO door de daadkracht van Amerikaan David Blitzer in rijtje met Crystal Palace en Philadelp­hia 76ers

ADO Den Haag is sinds vrijdagochtend in handen van Amerikaan David Blitzer. De Haagse club kreeg van de rechter te horen dat het onderhandse akkoord met de schuldeisers is goedgekeurd. Daarmee zijn ook de aandelen van het Chinese United Vansen afgenomen.

25 februari