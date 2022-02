Belabberd ADO te kijk gezet door laagvlieger MVV: ‘Negen van de tien keer winnen we deze wedstrijd’

Op basis van het eerste kwartier van de wedstrijd in het Cars Jeans Stadion, zou je niet zeggen dat de nummer vier (ADO) de nummer zeventien op bezoek had. Niet alleen voetbalde MVV fris en fruitig mee, het kreeg ook de beste kansen. In de openingsfase was het, mede door de puzzel die trainer Ruud Brood moest leggen, zoeken voor de thuisploeg. Een van die puzzelstukken was de eerste basisplaats in de competitie van linksbuiten Xander Severina.