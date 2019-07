Beladen wedstrijd tussen Euro Stars en SV Wassenaar na dood Shavently Profar

Niet Euro Stars, maar SV Wassenaar leek van slag door de tragische dood van Shavently Profar. De honkbalploeg van Eugene Henson had niet zijn beste dag en verloor de eerste wedstrijd in de kampioenspoule met 16-5. ,,Euro Stars was meer gemotiveerd, ze wilden voor Shavently winnen."

Voordat Giornique Senchi aan zijn wedstrijd begint, kerft de slagman van SV Wassenaar in het gravel de naam 'Shavently Profar'. Als eerbetoon aan de vorige week veel te vroeg overleden speler van Euro Stars. Profar, 23 jaar oud, werd onder grote belangstelling afgelopen vrijdag begraven. Toen wist de voorzitter van de Capellenaren al: 'Op zaterdag zijn we niet in staat om te spelen'.

Vandaar dat de wedstrijd naar gisteren werd verschoven. Maar toen leek vooral SV Wassenaar van slag. Liefst vier homeruns kreeg ze op sportpark Kerkehout tegen en coach Eugene Henson verbruikte niet minder dan zes pitchers voor acht innings. ,,Er liep bij ons helemaal niets", zegt Senchi over de verloren wedstrijd.

Quote Je realiseert je dat het leven veel te kort is. Shavently was pas 23 jaar. Ineens kan het over zijn Giornique Senchi

Begrafenis

Net als zovelen was hij vrijdag bij de dienst in de kantine van Euro Stars en bij de begrafenis. ,,Shavently is een neef van mijn vriendin. Het was goed om daar te zijn. Maar je realiseert je ook dat het leven veel te kort is. Shavently was pas 23 jaar. Ineens kan het over zijn." Senchi heeft nooit overwogen om niet te spelen. ,,Dit is was ik het liefste doe, net als Shavently."

Ook voor Eugene Henson was het duidelijk dat het beste was om toch te spelen. ,,Maar het was wel een speciale wedstrijd. Ik ken Shavently sinds zijn geboorte, want ik ben bevriend met zijn vader. Ik heb hem zelfs nog even gecoacht. Een sympathieke jongen."

Shavently, een neef van de bij de Oakland Athletics in de Major League uitkomende Jurickson Profar, was op zijn beurt weer goed bevriend met Hensons zoon. Dat Stephen Henson voor SV Wassenaar niet in het veld stond, kwam vanwege werk.

En bijna hadden de twee vrienden dit jaar met elkaar gespeeld. Als Profar gezond was, was de kans groot geweest dat hij nu op sportpark Kerkehout speelde. ,,Twee weken voordat hij ziek werd, vroeg ik nog aan Stephen wanneer Shavently zou komen. Hij zei: 'Pa, hij kan niet eens meer lopen'. Daarna is het heel snel gegaan. Profar had een tumor in zijn rug en overleed aan kanker."

Gemotiveerd

In hoeverre de dood van Profar invloed op de wedstrijd heeft gehad, is moeilijk vast te stellen. ,,Maar het leek wel of Euro Stars meer gemotiveerd was", zegt Senchi. ,,Ze wilde voor Shavently winnen."

Bij SV Wassenaar daarentegen lukte niets. Henson: ,,Het was een off-day. Ik heb met het inbrengen van verschillende werpers van alles geprobeerd. Maar op een gegeven moment wist niemand meer wat we eraan konden doen." De coach denkt niet dat de valse start een voorbode is voor een slechte tweede seizoenshelft. ,,Dit zegt niets over de dertien duels die nog komen. Het streven is nog steeds om in de top 4 te eindigen. Daar verandert deze off-day niets aan."