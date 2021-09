Belgische aanwinst maakt indruk bij ADO Den Haag: ‘Let vrijdagavond maar op...’

Met twee assists in twee wedstrijden maakt de Belgische aanwinst Hervé Matthys (25) indruk in zijn eerste weken bij ADO Den Haag. De multifunctionele verdediger past zich moeiteloos aan in de formatie van Ruud Brood en dat belooft wat. Vanavond speelt Matthys met ADO voor het eerst in het Cars Jeans Stadion. ‘We moeten in die gunstige uitgangspositie blijven.’