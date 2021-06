Beltman weer bij bewustzijn na botsing: ‘Ik kan me voorstellen dat de toeschouwers erg geschrokken zijn’

Video Beste boksclub van Nederland zit in de Schilders­wijk: ‘We zijn hier één grote familie’

9 juni BBG Boxing bestaat nog maar drie jaar, maar werd onlangs toch verkozen tot beste boksschool van Nederland. In de gym, gevestigd in enkele garages in de Schilderswijk, komen zowel straatschoffies als advocaten bij elkaar. ,,We zijn méér dan een boksschool’’, zegt eigenaar Said Bettah trots.