Bemanning moest tijdens een storm het dek op om de mast om te zagen: ‘Ik kreeg er rillingen van’

Rosalin Kuiper grijpt met ongekend kleine marge naast zege in vierde etappe Ocean Race

Zeilster Rosalin Kuiper is met Team Malizia tweede geworden in de vierde etappe van de Ocean Race, die ging van de Braziliaanse stad Itajaí naar Newport aan de Amerikaanse oostkust. Na zeventien dagen varen was het verschil tussen het winnende 11th Hour Racing Team en de Duitse boot met aan boord onder anderen de 26-jarige Nederlandse slechts een half uur.