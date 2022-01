Betaald voetbalclubs slaan Mario Koswal over, maar hij geeft niet op: ‘Louis van Gaal is ook al 70’

Column Mario van der Ende wordt 36 jaar na dato nog herkend als boeman van een kampioens­wed­strijd

Oud-topscheidsrechter Mario van der Ende floot in zijn leven veel wedstrijden op het allerhoogste niveau, maar ook in het amateurvoetbal in de regio was hij lange tijd actief. Zo leidde hij in 1985 de kampioenswedstrijd in de tweede klasse tussen Verburch en Blauw-Zwart. En daar werd Van der Ende laatst, 36 jaar na dato, nog eens haarfijn aan herinnerd.

13 december