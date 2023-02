Bianca Schanssema (18) over toptransfer naar Denemarken: ‘Ik maak een sprong in het diepe’

‘Meedogen­loos’ ADO laat Den Haag weer dromen van de Kuip: ‘We hoeven nog maar twee potjes te winnen’

De bekerstunt van ADO Den Haag op Go Ahead Eagles van gisteravond (1-0) zorgde aan Haagse kant voor gelach, voldoening en dromen. Want hoewel de finale in de Kuip nog ver weg is, durft men bij ADO stiekem te dromen van een vervolg van het bekeravontuur.