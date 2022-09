Bij ADO zijn ze tevreden over dubbele bezetting op alle posities: ‘We moeten een sloopmachine worden’

Als de sneeuw smelt, ruilt Olympiër Glenn de Blois zijn snowboard in voor wakeboard: ‘Geeft allebei een kick’

In de winter staat het leven van Glenn de Blois (26) uit De Lier in het teken van snowboarden op hoog niveau, maar in de zomer houdt Westlandse Olympiër zich fit op het water. ,,Snowboarders hebben nu eenmaal adrenaline in hun lijf en wakeboarden geeft ook een kick.”

23 augustus