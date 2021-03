Bij Quintus zijn ze blij dat ze eindelijk weer mogen handballen: ‘Deze deelname is voor ons een uitkomst’

Handbal­lers Quintus mogen eindelijk weer trainen: ‘Fit worden en niet besmet raken’

15 februari De handballers van Quintus mochten na maanden weer in de sporthal trainen. Geert Hinskens en Jack van Lier, de trainers van het mannenteam, kunnen hun geluk in Kwintsheul niet op. Met achttien optimaal gemotiveerde spelers eindelijk aan de slag. Bovendien is het verzoek om deelname aan de HandbalNL-League ingewilligd.