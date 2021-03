Bij Royals gaan ze door de knieën voor Litouws kanon Kumelis: ‘Over mijn lijk dat we dit zouden verliezen’

The Hague Royals en BAL uit Weert eindigde zaterdag na een nek-aan-nekrace in 77-76 in Haags voordeel. Met maar liefst 42 punten was Deividas Kumelis de motor achter de tweede Haagse overwinning in de Dutch Basketbal League (DBL).

Een half uur nadat de buzzer zaterdagmiddag voor de laatste keer had geklonken, keerde Deividas Kumelis (25) dansend terug in de nagenoeg verlaten zaal in sportcampus Zuiderpark. Hij keek nog eens goed rond, want even eerder had de Litouwer The Hague Royals hoogstpersoonlijk aan de zege geholpen. Zo’n beetje alles wat de point guard in het duel met BAL aanraakte, veranderde in goud. Ook de beslissende driepunter bij 74-76 één seconde voor tijd.

Kumelis: ,,Ik dacht nog bij mezelf: over mijn lijk dat ik een wedstrijd waarin ik 39 punten scoor, ga verliezen. Toen we met nog 22 seconden op de klok in balbezit kwamen, gaf coach Bert Samson me een knikje. We moesten voor een driepunter gaan. Toen die binnenviel, gaf dat bij iedereen een gigantisch gevoel van opluchting. Na twee nipte nederlagen hadden we deze opsteker nodig.”

Legendarisch

Royals-voorzitter Mart Waterval en technisch manager Frank Limburg, die de Litouwer op zijn knieën feliciteerde, spraken van een ‘legendarisch’ optreden van de Litouwer. Dat er dit seizoen in de DBL geen speler is die minstens 42 punten in één duel maakte, onderstreept hoe uniek Kumelis’ prestatie is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.