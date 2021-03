Bij SV De Jagers moest je niet voor de prestaties, maar voor de gezelligheid zijn: 'Een invaller op kaplaarzen!’

Naomi Sedney over hoe uniek dit indoorsei­zoen is: ‘Iedereen staat nu te trappelen’

23 februari Naomi Sedney doet volgende week voor het eerst in haar lange atletiekcarrière mee aan het EK indoor. Op de voor haar ongebruikelijke 60 meter nog wel. Wat zijn de verwachtingen van de 26-jarige Zoetermeerse voor haar toernooi in het Poolse Torun? En hoe bijzonder vindt ze een EK samen met haar zus Zoë? Een vooruitblik met de Ilion-atlete in vijf bedrijven.