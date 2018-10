Bij SV Wassenaar voetballen trainer en leider mee

,,Dat was een noodgreep, omdat er vanwege blessures, vakanties en een huwelijk een tekort aan spelers was. Er waren slechts tien spelers beschikbaar", verklaart Sönmez de opmerkelijke situatie bij de puntloze hekkensluiter in 4C.

,,Daarom begon Muhammet (Cinar, red.) in de basis en fungeerde ik als grensrechter. Na een kwartier moest ik noodgedwongen invallen, omdat mijn broer Ali Egemen een knieblessure opliep", vervolgt de teammanager. ,,75 minuten als verdediger meedoen was wennen. Ik geef doorgaans alleen maar training aan de selectie. Slechts in geval van nood val ik in. Conditioneel ging het behoorlijk. De spierpijn komt ongetwijfeld later."