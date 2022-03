Bijzonder olympisch tijdperk vereeuwigd op muurschilderingen in Haagse Schilderswijk

Door de coronapandemie zijn er binnen een aantal maanden twee Olympische en twee Paralympische Spelen in een ‘bubbel’ georganiseerd. Voor het NOC*NSF, haar partners en de gemeente Den Haag reden genoeg om deze bijzondere periode te vereeuwigen aan de hand van muurschilderingen van olympische sporters in de Haagse Schilderswijk.

Blijvende herinnering

De murals zijn te zien in de buurt van basisschool ’t Palet in de Schilderswijk in Den Haag, de stad die zich dit jaar de Sporthoofdstad van Europa mag noemen. ,,De toppers van TeamNL die hierop staan, inspireren onze jeugd om te gaan sporten. Zodat we ook in de toekomst kunnen blijven genieten van mooie prestaties van nieuwe sporthelden. Daarnaast is de mural een blijvende herinnering aan de bijzondere prestaties die de afgebeelde sporters hebben geleverd voor ons land”, zegt Hilbert Bredemeijer, wethouder van Sport, Onderwijs en Buitenruimte van Den Haag.