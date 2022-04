Bizarre avond met stroomuitval krijgt voor ADO vanavond een vervolg: ‘Typisch voor ons seizoen’

De nog resterende 64 minuten van de door lichtuitval gestaakte wedstrijd tussen ADO Den Haag en Jong PSV (tussenstand 0-1) van 11 maart worden vanavond uitgespeeld. Destijds was het uitvallen van het licht het zoveelste incident in de chaotische weken waarin ADO verkeerde, maar inmiddels lijkt bij de club de rust terug.

Een weggewaaid dakdeel van het Cars Jeans Stadion, de overname die dan eindelijk rondkwam én het plotselinge ontslag van trainer Ruud Brood; ADO Den Haag beleefde tussen februari en half maart bizarre weken. Het tot tweemaal toe uitvallen van de stadionlichten - zowel vóór als tijdens de wedstrijd - was daarin een treffend nieuw hoofdstuk. Werkelijk alles wat er bij ADO kon misgaan, leek ook daadwerkelijk mis te gaan.

Quote Ik voelde op het moment van trappen dat het een goede voorzet was, ik weet zeker dat die bal erin was gegaan Boy Kemper

Ruim een maand later lijken dergelijke incidenten verleden tijd. Het sprankelt nog niet bij de Haagse ploeg, met recent twee moeizame zeges op Helmond Sport (2-1) en Jong AZ (0-1), maar er is volgens aanvoerder Boy Kemper toch sprake van rust. ,,Destijds was dat incident echt typerend voor ons seizoen. Er ging echt van alles mis, zowel op als buiten het veld. Het momentum is wel een beetje gekanteld.”

Richting het duel met de Eindhovense beloften geen overbodige luxe, want toen het licht in de 26ste minuut uitviel, stond de ploeg van Giovanni Franken door een doelpunt van Johan Bakayoko al op achterstand. Al was dat volgens Kemper anders geweest als het licht een seconde of vijf later was uitgevallen.

Speciaal op getraind

,,Ik verstuurde net een voorzet richting Thomas Verheydt toen het licht uitviel. Ik voelde op het moment van trappen dat het een goede voorzet was en ik weet zeker dat die bal erin was gegaan. Alleen dat zullen we nooit weten.” Of ADO met dezelfde elf spelers die tijdens het duel met Jong PSV startten gaat beginnen, kon Kemper niet vertellen. Waar hij zelf vooral aan denkt, is hóe het spel vanavond wordt hervat. ,,Ik hoop met een voorzet vanaf mij, daar heb ik de voorbije dagen speciaal op getraind.”

Volledig scherm Het is donker in het Cars Jeans Stadion van ADO Den Haag doordat een stroomstoring zorgt voor het uitvallen van de stadionlampen. © Angelo Blankespoor

