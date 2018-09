Björn Bénard klopt op de deur bij Scheveningen

,,Het was een lange avond en een mooie wedstrijd. Helaas kreeg het niet de gewenste afloop'', aldus Björn Bénard. Bij de tweede doelman van de 'Schollenkoppen' heerst tevredenheid over zijn eigen optreden en dat van zijn ploeg. Toch knaagt er iets bij de 28-jarige keeper. ,,Het was een klutsgoal'', doelt hij op de gelijkmaker van Nigel Robertha in de 87ste minuut van de reguliere speeltijd. ,,Ik dacht nog een aantal keer terug aan die goal en vroeg me af of ik meer had kunnen doen. Ik blokte de bal met mijn voet en gaf daardoor een rebound weg. Wat nou als ik de bal anders had verwerkt?''