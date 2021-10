Blijdschap bij Haagse selectie: ‘Sinds ik bij ADO speel, heb niet eerder zoveel zekerheid gevoeld’

Spontaan begon de hele selectie te applaudisseren. Halverwege de donderdagtraining kregen alle spelers van ADO Den Haag ineens het goede nieuws waarnaar ze al zo lang snakten. De club is met hulp van de gemeente gered van faillissement, waardoor het huidige Keuken Kampioen Divisie-seizoen kan worden afgemaakt.

,,Na de pass-trap-oefeningen zei de trainer dat de begroting was goedgekeurd”, vertelt aanvoerder Boy Kemper. ,,We stonden even allemaal te klappen. Voor wie? Voor de club, al was niemand van de directie erbij. Maar toch. We zijn opgelucht, ondanks dat we niet hadden verwacht dat het zo ver zou komen dat de club zou omvallen.”

Gefluisterd

Ruud Brood had het nieuws even voor dat moment in zijn oor gefluisterd gekregen door teammanager Dave Sietaram. ,,Ik was even naar de zijlijn gelopen en toen vertelde Dave het me”, zegt de trainer. ,,Eindelijk positief nieuws. Dit is een heel belangrijk bericht voor de club en dat zorgt voor opluchting, dat zie je aan de spontane reacties van die jongens. Bij mij moet het nog indalen, maar m’n telefoon staat roodgloeiend. Maar het is duidelijk dat je bij een fantastische club zit, waar ze heel hard hebben moeten werken om dit voor elkaar te krijgen. Nu is het gelukt, met dank aan de gemeente. Wij moeten nu stappen gaan maken om rest goed voor elkaar te krijgen.”

Wat misschien nog wel verrassender was, is dat de selectie ook te horen kreeg dat ze niet nóg drie punten in mindering krijgen. De spelers en de staf wordt daardoor maar met zes minpunten gestraft, in plaats van de negen waarmee ze eigenlijk al rekening hadden gehouden. ,,Dat had ik niet zien aankomen”, geeft Kemper aan. ,,Ik had verwacht dat die punten al weg zouden zijn. Dit is een heerlijk gevoel. We hebben dat gezeik nu niet meer en kunnen er een mooi seizoen van maken. Sinds ik bij ADO speel heb niet eerder zoveel zekerheid gevoeld als nu.”

